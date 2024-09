Con tutti i ca**i che abbiamo… Paolo Del Debbio sfogo in diretta a 4 di Sera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cosa pensaDeldel caso scoppiato sul ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: choc in. La vicenda che ruota intorno a Maria Rosaria Boccia è uno degli argomenti più trattati su tv e stampa nazionali, ma a quanto sembra la materia non entusiasma il conduttore del programma ‘4 di‘. Nella prima puntata,Delaveva già spiegato quale fosse la sua opinione al riguardo, intervistando la presidente del consiglio, Giorgi Meloni. Chiarito che Boccia “non ha ricevuto soldi pubblici né avuto accesso a documenti riservati”, la premier aveva aggiunto che tutto il resto riguarda il gossip. Un parere che Delha dimostrato di condividere, pur usando un’espressione più colorita: “Non me ne fotte niente neanche a me”. E adesso, nella puntata del 5 settembre, un nuovoche ha gelato lo studio e il pubblico a casa.