Comencini Mi serviva tempo per fare un film su me e mio padre

(Di venerdì 6 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ unche avevo dentro di me da sempre. E’ undifficile da, midelper sentirmi abbastanza matura come regista per sentirmi all’altezza di farlo. E anche dal punto di vista personale, avevo bisogno diper elaborare in maniera libera e serena tante cose del mio vissuto. Ci vuole delanche per poter dire grazie. Durante il lockdown c’era una sensazione di angoscia diffusa, e anche l’idea che il cinema potesse un pò perdersi: in quei giorni ho sentito forte la necessità di mettere per iscritto questi ricordi che erano da sempre nella mia memoria. Dopo aver scritto la sceneggiatura, ho chiesto un parere, un consiglio a un mio maestro, Marco Bellocchio: gli ho chiesto di leggerla, lui l’ha letta e mi ha incoraggiata ailal punto di volerlo produrre”.