Cerca di entrare in auto nel Policlinico di Napoli vigilantes lo riempiono di botte e lo uccidono

(Di venerdì 6 settembre 2024) Questa mattina i carabinieri del Vomero e quelli di-Marianella hanno sottoposto alla misura della custodia cautelare 4, ai quali era stato affidato il servizio di portineria delUniversitario “Federico II” di, con l’accusa di omicidio preterintenzionale pluri-aggravato per aver aggredito in gruppo e ucciso un uomo con abuso dei doveri inerenti al pubblico servizio. Paziente picchiato dai, le dinamiche I fatti risalgono allo scorso 8 aprile, quando un paziente 62enne cercò di accedere nella struttura ospedaliera con l’. Ipiù volte spiegarono all’uomo che non era possibilecon l’, cosa che provocò una violenta reazione da parte del 62enne. Il’avrebbero quindi aggredito in gruppo, colpendolo con pugni e calci sferrati al volto e ai genitali.