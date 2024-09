Botulismo Questa la causa della morte dei germani reali sul torrente Dogana a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 06 settembre 2024 – L’Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Valdarno, afferente alla Asl Toscana Sud Est, ha comunicato gli accertamenti diagnostici compiuti su 11 carcasse integre die di 1 carcassa di nutria trovatee recuperate nelil 22 agosto scorso. Le analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana hanno accertato che ladi questi animali è dovuta al, ovvero alla presenza nei loro fegati di geni tossina botulinica C e D, mentre sono risultate negative le analisi per virus dell’influenza aviaria e per altri agenti batteri patogeni.