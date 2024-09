Allerta rabbia e frustrazione per questi 2 segni dello Zodiaco | i consigli per limitare i danni da azioni bizzarre

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Settembre porterà un’ondata di stress e ira per alcunizodiacali. Scopriamo come evitare che l’aggressività prenda il sopravvento. Alcune particolari configurastrologiche avranno degli impatti devastanti sulla salute mentale di due protagonisti dell’Oroscopo, che dovranno fare i conti con dei forti sentimenti di irascibilità e delusione. Almeno nella prima decade del mese di settembre 2024, le posizioni dei corpi celesti, in particolare di Marte e Plutone, aumenteranno i conflitti e le reestreme. Suezodiacali dovranno fare i conti con lae l’aggressività (informazioneoggi.it)Quando, infatti,due pianeti sono in tensione reciproca, le emozioni vengono prepotentemente stravolte. Mercurio in Vergine, inoltre, intensificherà i malintesi e potrebbero nascere dibattiti molto accesi.