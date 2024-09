Albero abbattuto dal vento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una sferzata di pioggia intensa, grandine eha interessato la città di San Benedetto, dalle ore 19 alle 19,25 e sono arrivati subito i primi disagi. Tra viale De Gasperi e via Celso Ulpiani è crollato un grossodi eucalipto che ha bloccato la viabilità lungo la trafficata arteria. Per fortuna in quel momento non vi erano mezzi in transito. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia municipale che ha interdetto la viabilità per il tempo necessario ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto di togliere l’e ripristinare il passaggio dei veicoli. Un altroè caduto lungo la strada di S. Lucia nelle vicinanze del McDonald’s. Anche in questo caso la viabilità è stata interrotta in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.