WWF Campania | Assurdo autorizzare la caccia nella stagione riproduttiva

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di un iter istituzionale sorprendente veloce ed efficiente che sarebbe preferibile vedere in altri settori di competenza regionale (come la sanità o la gestione di aree naturali protette), la Commissione Agricoltura della Regione Âha riproposto e approvato il nuovo calendario venatorio, già sospeso con decreto del TAR 24/08/2024. Nonostante il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste, che hanno sottolineato gli impatti negativi della preapertura dellasu specie e habitat e la forte opposizione anche all’interno della stessa maggioranza regionale (in particolare da parte della consigliera regionale di Demos-Europa Verde, Roberta Gaeta), la Regione è così intenzionata a dare il via libera all’attività venatoria a partire dal 7 settembre, consentendo così tre giornate di preapertura.