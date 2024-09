Valmalenco in lutto Se n’è andato il Totò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Che si chiamasse Vittorino e di cognome facesse D’Amico forse i più non lo sapevano, eppure è stato senz’altro uno dei valtellinesi più conosciuti anche fuori dalla valle. Era – con l’articolo davanti, alla lombarda – “il”, l’uomo che ha scritto la storia della ristorazione della. Con la sua cucina, ma soprattutto con la sua capacità di accogliere, di unire tavoli, favorire conoscenze e trasformare ogni cena in una festa ha scritto una pagina dell’accoglienza in Valtellina.è mancato all’età di 86 anni e appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi sui social sono stati non centinaia, ma migliaia i messaggi di cordoglio.