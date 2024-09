Vacanza a Ibiza finisce nel dramma | 19enne perde la vita cadendo dal balcone

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una ragazza di appena diciannove anni è morta adopo esser rientrata in hotel, sarebbe caduta da unal sesto piano Doveva essere unaspensierata con gli amici nella festosa e spensierata isola di, ma si è trasformata in una vera tragedia. Una studentessa di giurisprudenza Emma Ramsay, originaria di Hamilton nel South Lanarkshire – in Scozia – ha perso lada unal sesto piano del suo hotel, intorno alle 3 del mattino dello scorso 20 agosto in seguito a una notte passata a bere e ballare. I media spagnoli sottolineano come i servizi di emergenza siano accorsi immediatamente sul posto dopo quanto accaduto, ma non hanno potuto fare altro per la vittima, ogni tentativo si è rivelato fine a sé stesso. Stando a quanto riferiscono i servizi di emergenza tutto farebbe pensare ad un incidente, ma serviranno comunque ulteriori indagini.