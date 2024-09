Us Open 2024 | Sinner si prende la rivincita su Medvedev ora Draper in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Janniksilasu Daniil. Il numero 1 del mondo vendica la sconfitta ai quarti di Wimbledon e batte il russo ai quarti degli Us. 6-2 1-6 6-1 6-4 il punteggio a favore dell’altoatesino che, dopo tre set a fiammate da una parte e dall’altra, la spunta nella lotta punto a punto del quarto set salvando palle break nel sesto e andando avanti di un break nel settimo game. Partita intelligente giocata da, che è stato più costante e meno falloso del russo nel corso del match. Sono 20 gli errori non forzati di differenza tra i due (38-57). Tolto il secondo set negativo, vittoria nel complesso più che meritata per il vincitore degli Australian, che ha dimostrato la solita incredibile capacità nell’imparare dai propri errori e nell’acquisire informazioni e soluzioni nuove per il proprio tennis.