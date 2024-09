Un Piatto di Sant’Antonio in rosa Prioranza tutta al femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Santa Maria degli Angeli si prepara a un’edizione deldiche presenterà una novità epocale: laservente sarà composta da tutte donne, come non era mai accaduto nella lunga e coinvolgente storia della manifestazione in onore del protettore degli animali. Domenica prossima, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, nel corso della Santa Messa delle 10, rinnovando il tradizionale cerimoniale, avrà luogo l’investitura dellaentrante 2024 che servirà il ‘’ 2025: Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Robertati, Danielati, Stefania Proietti, Rita Nardone, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Francesca Bianconi, Alessandra Tarpanelli.