The Rugby Championship match point Sudafrica contro gli All Blacks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si disputa questo weekend il quarto turno della Thee per ilc’è la chance di chiudere il discorso con due turni d’anticipo rispetto alla fine del torneo. Gli Springboks ospiteranno ancora la Nuova Zelanda, mentre nell’altrodi giornata l’Argentina ospiterà l’Australia, in una sfida per provare a restare in corsa. Ilè imbattuto e ha 14 punti in classifica, 8 in più rispetto agli All, con l’Argentina che segue a 9 punti e l’Australia ultima a 10 punti di distanza dal vertice. Una vittoria con bonusi neozelandesi e un successo senza bonus nell’altrovorrebbe dire che gli Springboks potrebbero essere già matematicamente campioni.