Star Comics presenta BLASFAMOUS la nuova serie di Mirka Andolfo

(Di giovedì 5 settembre 2024) La fucina creativa dinon conosce pause! Dopo SWEET PAPRIKA, la commedia sexy vincitrice agli Harvey Awards 2022 e nominata agli Eisner Awards 2024 (che verrà presto pubblicata in Giappone), la fumettista italiana, vera e propriainternazionale, fa il suo ritorno con, una miniambientata nel rutilante mondo della musica pop. La protagonista Clelia, regina del pop in questo mondo fantasy, è pronta a fare breccia nel cuore degli appassionati, unendosi alla già nutrita schiera di personaggi femminili ormai iconici creati da. Le influenze dichiarate di– l’urban fantasy mitologico stile American Gods e il sarcasmo pungente di The Good Place – si amalgamano in maniera assolutamente originale dando vita a una storia unica, che affascinerà i lettori con i suoi spettacoli sfavillanti e molti oscuri segreti.