Space buns e farfalle tra i capelli | con Winnie Harlow tornano gli Anni 90

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se oggi tutti sanno cosa siano gli, il merito è delle Spice Girls, anzi di Mel B, aka Scary Spice, che negliNovanta ce li ha mostrati in tutte le salse. Dopo di lei, li hanno poi provati un po’ tutti, da Jennifer Lopez a Natalie Portman in Star Wars fino a Justin Bieber. Oggi sembrano tornati di nuovo, sui red carpet come sulle passerelle, spesso tradotti in vere e proprie sculture tra i. Lo sa bene la modella, un vero esempio, e non solo per il suo attivismo che, attraverso la vitiligine, l’ha resa una paladina della skin positivity, ma anche per i suoi beauty look sempre inaspettati. I suoi, di recente postati sui social, sembrano infatti la diretta evoluzione di quelli di Mel B degliNovanta.