Roma servizio Alto impatto nell’area della stazione Termini | 1 arresto e tre denunciati

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuovo” dei carabinieri a. I controlli hanno interessato la zona dello scalo da via Cernaia a piazza Indipendenza, da via Giolitti a piazza dei Cinquecento. E ancora verifiche in via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, viale Einaudi.: 1e treIl bilancio dell’attività è di una persona arrestata, tre denunciate e quattro sanzionate amministrativamente. In totale, i Carabinieri hanno identificato 80 persone, eseguito verifiche su 30 veicoli, effettuato diversi posti di controllo.