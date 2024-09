Riflettori accesi su Palestra | la possibile sorpresa dell’Atalanta che ha già esordito con Gasperini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo. Una stagione, da assoluto protagonista, con la maglia dell’Under 23 e ora il fatidico salto tra i grandi, diventato ormai realtà consolidata, ad offrirgli l’opportunità di misurarsi sui palcoscenici più prestigiosi del calcio nazionale e non solo. Quello di Marcoè stato, sin qui, un percorso all’insegna della crescita esponenziale. Una traccia scandita da talento e personalità che gli ha permesso di brillare sui campi della Serie C con la maglia nerazzurra, prima di ritagliarsi i primi spiragli nel contesto della prima squadra. Un primo assaggio decisamente prelibato per il classe 2005 che sotto l’attenta e sapiente guida di Gian Piero(che l’ha voluto con sé durante il ritiro estivo) ha già messo insieme i primi minuti ufficiali in Serie A.