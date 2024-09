Megalopolis | dopo le scuse ecco finalmente il vero trailer del film di Coppola con Adam Driver

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024)che un primoera stato montato con le critiche generate dall'IA e poi rimosso, Lionsgate ha pubblicato un nuovoato Francis Fordha pubblicato il nuovodi, epopea fantascientifica e progetto che il regista Premio Oscar insegue da decenni. Ilarriva settimaneche la Lionsgate aveva diffuso unche includeva citazioni false di critici cinematografici generate con l'IA che avevano recensito negativamente alcune delle opere più famose di, come Il Padrino e Apocalypse Now. Lionsgate aveva poi ritirato quelessersi scusata e licenziato il responsabile del marketing. "Non lasciate che il presente distrugga il per sempre", dice il Cesar Catilina dinei momenti iniziali delato. Le scene successive