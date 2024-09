LIVE Atletica Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA | Fabbri secondo Furlani qualificato alle finali lontano Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.39 Toccaragazze dei 100 ostacoli con tutto il podio olimpico presente: USA1 HARRISON Kendra 18SEP1992 12.20 12.39 4 14 13 JAM2 WILLIAMS Danielle 14SEP1992 12.32 12.37 21 3 9 NED3 VISSER Nadine 9FEB1995 12.36 12.36 13 10 6 PUR4 CAMACHO-QUINN Jasmine 21AUG1996 12.26 12.35 24 1 1 USA5 RUSSELL Masai 17JUN2000 12.25 12.25 20 4 4 FRA6 SAMBA-MAYELA Cyréna 31OCT2000 12.31 12.31 16 5 3 USA7 STARK Grace 6MAY2001 12.31 12.31 14 8 5 SUI8 KAMBUNDJI Ditaji 20MAY2002 12.40 12.40 16 6 12 POL9 SKRZYSZOWSKA Pia 20APR2001 12.37 12.37 6 12 11 21.34 Super Nuguse che batte Ingebrigtsen! 3:29.21 per lo statunitense, il fenomeno norvegese fa 3:29.52. Terzo Hocker in 3:30.46. 21.29 Siamo ai 1500 metri al maschile: NOR1 INGEBRIGTSEN Jakob 19SEP2000 3:26.73 3:26.73 31 1 1 BEL2 VERMEULEN Jochem 2AUG1998 3:31.74 3:31.74 3 21 24 KEN3 KIPRUGUT Boaz 18MAY1998 3:35.