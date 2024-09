J-POP Manga presenta Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024) A tutti può capitare di essere sfortunati in amore e ricevere un rifiuto. Lo studente Rentaro di “no” ne ha già ricevuti parecchi ed è ormai rassegnato a un destino da single quando, per errore di un Dio dell’amore pasticcione, la sua vita cambia radicalmente e si trova assediato da ben centopazze di lui! Dopo il successo dell’anime in streaming su Crunchyroll arriva in Italia iloriginale dell’harem comedy del momento! J-POPLe 100che ti, la serie dinominata ai premi NextAward eTaisho.