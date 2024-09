Italia Spalletti e il 3-5-2 come base da cui ripartire | pesa un fattore – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’di Lucianoripartirà dal 3-5-2sistema di gioco ideale per far esprimere al meglio i calciatori azzurri. La scelta del tecnico toscano discende da unchiaro. LA SITUAZIONE – L’voluta da Lucianosarà fondata sul ricorso al 3-5-2di partenza per poter costruire un futuro di successi. Il tecnico ex Napoli ha optato per tale modulo ina un elemento molto chiaro, dato dal fatto che svariate squadre del campionato di Serie A ricorrano al sistema fondato sui tre difensori e i cinque centrocampistilo strumento attraverso cui dar sostanze alle proprie idee di gioco.