Gatteo le famiglie mostrano immagini e ricordi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Acontinua con successo, l’apertura fino al 13 ottobre, di ": vissuti e", mostra di fotografie in spazi pubblici in piazza Antonio Vesi. Dice Stefania Bolognesi assessora alla cultura: "Si tratta di esposizione di fotografie provenienti dagli archivi privati delledel Comune diche hanno aderito al progetto "memorie di una comunità" per raccontare la storia visiva della comunità nel secolo scorso. Le fotografie degli archivi famigliari sono conservate con lo scopo di preservare le memorie più intime e la loro diffusione è di tipo privato.: vissuti ele ripropone in un percorso in spazi pubblici e aperti". Le iniziative sono a ingresso libero. Info: sguardiincamera@gmail.com tel.351-9012185.