Furto in abitazione arrestato 64enne

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Maruggio e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Manduria hanno, in flagranza di reato, undi San Marzano di San Giuseppe, presunto responsabile di “aggravato in” e “resistenza a pubblico ufficiale”. Nella nottata di ieri, a Maruggio, l’uomo è stato fermato per un controllo dai militari dell’Arma, insospettitisi per la presenza di un’auto, in piena notte, in un’area agricola molto isolata. L’, quindi, alla guida di un’utilitaria, alla richiesta di fornire i documenti, avrebbe improvvisamente tentato la fuga, abbandonando l’auto e correndo in verso un terreno agricolo circostante, col favore del buio, tentando, quindi, di far perdere le proprie tracce.