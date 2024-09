Evoluzioni in mostra Collettiva di pittura sul cambiamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’associazione Artemisia presenta la’Evoluzione’ da oggi al 15 settembre nella sede in via Santa Maria 8 a Carrara nell’ambito di ’Con-vivere’. Laoffre l’opportunità di esplorare e apprezzare il processo die sviluppo che ha plasmato il pianeta e la nostra specie nei millenni. Questadi artisti celebra la complessità della natura, l’importanza di adattarsi e crescere in un mondo in continua trasformazione, del potere della sua influenza su di noi non solo come individui ma come società. Il vernissage stasera alle 21 e sarà introdotto dalla critica d’arte Maria Pina Cirillo. Presenti Angela Maria Fruzzetti, i ’Poeti della luce’ curati da Antonio Crudeli, arricchita dalla performance ’Il faro’ di Sara Chiara Strenta con le musiche del cantautore Marco Alberti. Espongono i seguenti artisti: Elisabetta Agresti, Luciana Bertaccini.