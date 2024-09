Due cuori e una Regione Emiliano da 9 anni ha la fidanzata come addetto stampa | Qual è il problema?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Com’è andata oggi in ufficio?”: di sicuro è la sola domanda che a casa di Michelenon si sentirà mai pronunciare all’ora di cena. In queste ore di stracciamento di vesta per la liasion tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, probabilmente negli uffici dellaPuglia nessuno si è scandalizzato. Dal 29 giugno 2015, infatti, e cioè da quandoè diventato governatore, la prima nomina ufficiale è stata proprio quella della sua. Chi è ladiElena Laterza, 45, compagna di Michele, da 9è “” del Governatore dellaPuglia. Già dal lontano 2004, Elena Laterza ha seguito l’inizio della carriera politica dell’ex Sindaco della città di Bari.