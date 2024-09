’Dolce vita e dintorni’ In mostra la passione per il grande schermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sulla locandina di ‘Dolcee dintorni. La collezione di Fabrizio Tittocchia’ c’è un meraviglioso Vittorio Gassman alla guida della sua Lancia Aurelia B24. Non è la solita fotografia del ’Sorpasso’ in cui Bruno fa le corna all’auto che si è lasciato alle spalle. È il momento in cui Gassman, con un vigoroso sorriso, e Jean-Louis Trintignant, timido ed educato, stanno per caricare un uomo anziano, il ‘villico’, che trovano lungo la strada. Uno scatto insolito, originale, come quello di Sophia Loren, Cesira de ‘La Ciociara’, mentre piange desolata nell’ultima scena della pellicola che le valse l’Oscar. O ancora: Alain Delon, Marcello Mastroianni, ,Virna Lisi, immortalati su importanti set o nei ritagli di tempo, tra un ciak e l’altro. La collezione conta più di trecento fotografie, ince ne sono 65, le più importanti, che Fabrizio Tittocchia ha raccolto nel corso degli anni.