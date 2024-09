Con lui all’Ariston Sanremo 2025 Carlo Conti vuole fare la storia con la coppia dei sogni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mancano ancora diversi mesi al Festival di, maha intenzione dile cose per bene. Dopo cinque anni di conduzione Amadeus, con picchi di ascolti record, l’amico e conduttore toscano cercherà ditutto per non sfigurare. E pare che ci stia riuscendo, pronto a stupire il pubblico con una sorpresa mica da ridere: riportare unasimbolo della canzone italiana ad esibirsi sul palco dell’Ariston dopo un passato burrascoso. >> “Vi presento il mio fidanzato”. Silenzio rotto, mistero risolto: Belen Rodriguez lo fa sapere così. E lui conferma A spiegare cosa sti succedendo è sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi Alberto Dandolo. Spiega come il cantante, amatissimo, sia pronto a presentare la sua canzone dopo anni di severe bocciature e che questa volta potrebbe farcela.