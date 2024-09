Com’è il nuovo album di Lady Gaga | i fan non resteranno delusi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024)con un post su Instagram ha annunciato che il lead single della nuova era uscirà a ottobre, mentre Variety ha rivelato che ilverrà pubblicato a inizio 2025. E così sarà, Vogue ha confermato che il settimo disco della Germanotta vedrà la luce a febbraio del 2025. In un’intervista rilasciata alla celebre rivista di moda, la cantante di Bad Romance ha dichiarato che LG7 sarà pop (alleluia): “nata Die With A Smile? Ero a Malibu a dare gli ultimi ritocchi al mio disco quando Bruno mi ha chiamato all’improvviso. Mi ha chiesto di andare nel suo studio per sentire qualcosa. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita. Siamo rimasti svegli tutta la notte per finire la canzone. Eravamo così soddisfatti. Bruno e io abbiamo pensato che il mondo avesse bisogno di sentire questa canzone.