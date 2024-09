Capri | la Tosca di Giacomo Puccini a Villa San Michele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Continua la stagione culturale diSandomenica 8 settembre. alle ore 20, l’Associazione Filr?, in collaborazione con la Fondazione Axel Munthe, torna per il secondo anno consecutivo aSancon il capolavoro di, presentando un’inedita versione itinerante e immersiva. Un evento straordinario, dove il pubblico sarà coinvolto in modo attivo, vivendo da vicino le emozioni e i drammi dei protagonisti in una cornice suggestiva e senza tempo. Quest’anno, la scelta dell’opera è particolarmente significativa, poiché ricorre il centenario della scomparsa del grande compositoreno,