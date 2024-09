Capo ultras Inter Ferdico ricorda Bellocco | Nulla sarà come prima senza te uomo meraviglioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Mi ritrovo qui da solote che eri la persona che più ha creduto in me da quando sono diventato. Nessuno potrà mai capire l’amore che ci legava e che ci riempiva le giornate.te vivrò onorando l’che eri”. Questo il ricordo di Marcoe portavoce della Curva Nord dell‘, in una storia su Instagram nella quale ha pubblicato una sua foto insieme ad Antonio, ucciso ieri mattina a coltellate a Cernusco sul Naviglio, da un altro importante esponentenerazzurro, Andrea Beretta: “Tutti coloro che ti hanno conosciuto sanno che persona eri e ti hanno amato avista. Non ti dimenticherò mai, sarai sempre la parte più bella di me”. Di seguito la foto.: “te,” SportFace.