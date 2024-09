Busto Garolfo saluta don Ambrogio Colombo che va in pensione dopo 14 anni di servizio in parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Milano), 5 settembre 2024 - Domenica 8 settembre, la comunità disaluterà Don, che,14dinella, andrà in. Prima di arrivare a"piccolo", Donha servito per 20a Lissone e 17 a Robecco sul Naviglio. "È un momento di grande emozione per tutti noi, e sento personalmente il dovere di esprimere un sincero e profondo ringraziamento per tutto ciò che ha fatto in questi- ha spiegato il presidente della Bcc die Buguggiate, Roberto Scazzosi -. Ho avuto il privilegio di collaborare strettamente con Donsu molte iniziative che hanno arricchito la nostra comunità. Una persona mite, sempre pronta al dialogo e al confronto, con cui è stato possibile realizzare progetti concreti e di grande valore.