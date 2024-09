Blake Lively e la sua sosia | confronto sul red carpet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel film It ends with us,e Isabela Ferrer interpretano lo stesso personaggio ma in momenti diversi della sua vita. Per il press tour, le due attrici hanno indossato look floreali differenti. GUARDA LE FOTO Lo stile di: i look più belli di oggi e ieri Sul reddi Londra, la moglie di Ryan Reynolds ha optato per maxi pelliccia, abito luminoso di Tamara Ralph, pump Louboutin e clutch di Judith Leiber. L’attrice emergente ha scelto un abito con spacco laterale e scollo halter di Burberry, impreziosito da un maxi fiore. Per il photocall di Londra, Isabela Ferrer ha indossato un completo firmato Simone Rocha composto da gonna midi e blusa cropped.ha scelto un tailleur over di Stella McCartney, dei sandali firmati Aquazzura e gioielli di Lorraine Schwartz.