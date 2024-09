Balneari la Commissione | Bene il decreto ma chiuderemo l’infrazione solo quando sarà attuato La categoria | Delusi dal governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La querelle con Bruxelles sulle concessioninon si chiude con il varo delche le proroga fino a fine legislatura (settembre 2027) ma consente ai Comuni di fare le gare prima di allora. Giovedì mattina la portavoce dellaeuropea, Johanna Bernsel, nel briefing con la stampa ha confermato che il provvedimento approvato ieri dalè frutto di un’intesa e viene accolto “con grande favore”. Ma la procedura di infrazione nonchiusa. “Non lo faremo ora. Lo faremo una volta che le ultime norme italiane per le concessioni saranno pienamente in linea con il diritto dell’Ue“. Serve insomma “l’effettiva attuazione delle norme, comprese le procedure di gara delle concessioni entro la scadenza finale, che è nel 2027?. La“non vede l’ora di poter considerare questo problema come definitivamente risolto”, ha aggiunto il portavoce capo Eric Mamer.