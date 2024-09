Adelia Carini Una vita per gli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) La città oggi saluterà per l’ultima voltaMartinelli(nella foto), colonna dell’associazionismo, insegnante per un trentennio al liceo scientifico e a quello che un tempo era l’istituto magistrale e storica "mamma" della sezione valtellinese dell’Ail (Associazione Italiana per la ricerca e il sostegno delle famiglie con malati affetti da leucemie, linfomi e mieloma), fondata in memoria dell’amica Anna Battisti Canova che ha presieduto con grinta fino a qualche anno fa. Talamonese di nascita,era di fatto sondriese da sempre. Sondriese speciale, per giunta, in quanto Ligari d’Argento 2014, la massima benemerenza che ogni anno il Comune assegna a persone che si siano distinte per il bene della comunità.