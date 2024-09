Winona Ryder e Keanu Reeves sposati? L’attrice confessa | In privato lo chiamo marito Il matrimonio è stato consumato sul set di Dracula

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Ogni anno, per il suo compleanno, gli scrivo ‘Tanti auguri,mio!’. E lui risponde: ‘Grazie moglie, ti amo’”. No, non sono le parole di una felice coppia sposata da decenni, bensì le dichiarazioni disu. I due, ovviamente, non sono mai stati, né hanno avuto una relazione sentimentale. Ma il loro legame è talmente forte da durare ormai da anni. Da quanto? Un po’. Anche perché la celebrazione delle loro ‘finte’ nozze è avvenuta 32 anni fa sul set di(1992), il film di Francis Ford Coppola ispirato all’omonimo libro di Bram Stoker. E per quanto facesse solo parte della sceneggiatura, ilpotrebbe essere vero, anche perché, come dichiarò lo stesso, fu un sacerdote rumeno a celebrare le nozze nella scena del film. Da quel momento sarebbe quindi cominciata una splendida amicizia che dura tutt’oggi.