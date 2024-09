Uno Stellone brilla nel cielo della Vis Pesaro L’allenatore ribalta la squadra e vince

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha vinto la partita, Orellana ha vinto la sua. Si potrebbe racchiudere qui, in due battute, il successoViscontro l’Arezzo che va preso comunque con il beneficio d’inventario, perché siamo appena all’inizio di un campionato che sarà lungo ed estenuante. Però i segnali sono arrivati. Il primo:hato la, ricostruito la spina dorsale mettendo fosforo a centrocampo con giocatori dal piede di velluto come Paganini, spostato in regia, Pucciarelli, chiamato a cucire i reparti, e Orellana che ha smistato, governato e spizzato ogni volta con il talento che nessuno aveva potuto vedere fino ad ora.