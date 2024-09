Tutto pronto per la 16esima edizione della festa del Moscato di Scanzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È giunta all’numero 16 ladeldie dei sapori scanzesi, che animerà il borgo storico di Rosciate da giovedì 5 a domenica 8 settembre. “Ladeldinasce come un momento per celebrare i prodotti del nostro territorio”: così racconta l’evento il sindaco del comune dirosciate, Paolo Colonna. Si tratta, infatti, di 4 giorni in cui poter scoprire le eccellenze bergamasche che nascono nelle colline scanzesi. Quattro giornate in cui poter degustare miele, olio, formaggi, confetture, prodotti da forno, nonché ildi, unica DOCG bergamasca e una delle più piccole d’Italia.