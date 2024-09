Tentato furto in banca all’Eur | fallita la spaccata ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Colpo sventato in unaa Roma, indagini in corso per identificare i responsabili Nella notte, un gruppo di ignoti haunin unasituata in piazzale dei Caduti della Montagnola, nella zona Eur di Roma. I, a bordo di un furgone, hanno colpito l’istituto di credito danneggiando la parete esterna, nel tentativo di asportare il bancomat. Tuttavia, l’operazione è, e i malviventi sono fuggiti a mani vuote su un’altra auto. Sul luogo delsono immediatamente intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e gli agenti dei commissariati San Paolo e Colombo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito.