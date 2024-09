Squadre di calcio più costose Chelsea in testa alla top 10 | dove sono le italiane

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilè la società diche ha speso di più per acquistare i giocatori che ha attualmente in rosa. La squadra londinese, che ha a disposizione oltre 40 giocatori dopo alcune finestre di mercato complesse, vale oltre 1,2 miliardi di euro secondo l’ultimo rapporto del Cies. A completare il podio, unici altri due club oltre il miliardo, le duedi Manchester, City e United. Nella top 10 l’unica a comparire tra leè la Juventus, che occupa proprio il decimo posto per valore della rosa. Distanti le altreche finiscono addirittura fuori dalle prime 20. Sorpresa invece da parte di un club di Serie B, che supera buona parte di quelli della massima serie.