Roma cane sfugge alla padrona e rimane incastrato in una rete metallica | soccorso dai vigili del fuoco

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Momenti di apprensione aper unche era rimastocon la testa in unadi recinzione di una casa in vicolo del Casale Rocchi a Pietralata nel quadrante est della Capitale. Sfuggito al controllo della, ildeve aver tentato di oltrepassare lando però “catturato” dalle maglie metalliche della recinzione. L’intervento dei caschi rossi è scattato intorno alle 12 di ieri martedì 3 settembre quando una squadra della sede centrale di Via Genova, è intervenuta per il salvataggio del cagnolinonella recinzione. Una volta liberato, l’animale è stato visitato da un veterinario giunto sul posto e trovato in buone condizioni. Sul posto anche la polizia locale diCapitale.