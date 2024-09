Riparte la Futsal si gioca il venerdì sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LaCesena disputerà le gare del suo secondo campionato di A2 Elite, per la prima volta nel girone A, il, alle 20,30, al PalaPaganelli e non più al sabato, per evitare concomitanze con il Cesena Calcio. I bianconeri hanno iniziato ad allenarsi lunedìal PalaPaganelli, la società ha puntato soprattutto a confermare big come Gardelli, Montalti, Pieri e Dentini che erano richiesti dalla A, poi il gruppo storico guidato da capitan Pasolini e Zandoli e i due stranieri, il confermato Butturini e il nazionale argentino Fernandez. Il debutto casalingo è fissato per ladel 18 ottobre contro il Modena, mentre sabato 12 ottobre esordio a Campo Ligure. Sabato prossimo prima amichevole, alle 15,30 in casa, con il X Martiri che milita in B.