Riassicurazioni | prospettive solide per il biennio nonostante rischi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il settore riassicurativo globale ha coperto il proprio costo del capitale nel 2023 per la prima volta in quattro anni e ci si attende che ciò avvenga anche nel 2024-2025, consolidando la sua view stabile sul settore. È quanto emerge dal nuovo report di S&P Global Ratings sul settore. Lo studio ha evidenziato che gli ottimi risultati dei riassicuratori nel 2023 riflettono anni di sforzi di sottoscrizione, oltre ad essere favoriti nell’ultimo decennio da prezzi e rendimenti degli investimenti elevati che hanno portato benefici ai profitti del settore. Tali condizioni si sono estese fino al 2024, anche se i prezzi in alcune linee hanno iniziato a moderarsi a partire dal rinnovi di metà anno.