Radio Goal | Napoli le priorità di Conte erano Gilmour e McTominay dopo Buongiorno e Lukaku

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kisskiss.it "Nella vicenda Osimhen il grande sconfitto credo sia De Laurentiis. Inizialmente il presidente credeva di poter monetizzare anche 200 milioni di euro poi si è visto costretto, volendo dimostrare di essere forte, a cederlo gratis e pere gratis intendo che il Galatasaray non pagherà nulla per un giocatore a detta di tutti top. In più il regime fiscale turco non è come quello italiano quindi la paura di pagare 18/19 milioni lordi hai dato un calciatore top in prestito.