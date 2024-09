Palacios fuori dalla Champions League Le motivazioni dietro la scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tomasè rimastolista dell’Inter per la prima fase della. Ci sono dei motivi ben chiariladi Simone Inzaghi. OUT – Tomassembrava poter essere inserito nella lista dell’Inter per la prima fase della UEFA. Il ballottaggio era tra lui e Joaquin Correa, si dava per scontata l’assenza di Tajon Buchanan per la rottura della tibia. Alla fine ha avuto la meglio il canadese e i due argentini sono rimasti entrambi. I motivi sono diversi per il difensore e l’attaccante, ma persono sicuramente più semplici da comprendere. Il giocatore non ha mai fatto un minuto in Europa, non ha mai disputato una sola partita al didel campionato argentino. Gli manca esperienza, gli mancano i ritmi del calcio che conta, gli manca anche la malizia dei difensori più abituati a questo contesto.