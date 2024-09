Osimhen al Galatasaray | mistero sulla clausola di gennaio Spunta una notizia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Victorpassa alin prestito. Dubbipresuntaper. Smentite dalla Turchia. Attesa per l’annuncio ufficiale del club. Il trasferimento di Victoralè ormai cosa fatta, ma emergono dubbi su una presuntanel contratto del bomber nigeriano. Il club turco ha acquisito il giocatore in prestito secco dal Napoli, impegnandosi a pagare l’intero stipendio dell’attaccante. Lamisteriosa: realtà o fantasia? Inizialmente, si era parlato della presenza di unache avrebbe permesso adi liberarsi già a, valida per 10 club indicati dal giocatore stesso. Tuttavia, dalla Turchia arrivano smentite decise su questa ipotesi. Il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha dichiarato su X: “Il contratto di Victornon contiene unarescissoria unilaterale per la finestra di mercato invernale“.