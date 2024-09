Nova | la serie Marvel è descritta come un’opera corale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024): la” La prima conferma che iStudios stavano progettando di introdurrenelCinematic Universe risale al 2022, e da allora ci sono state notizie contrastanti sulla destinazione del progetto. Ora, il responsabile deiStudios per lo streaming, la televisione e l’animazione, Brad Winderbaum, ha confermato chesi sta effettivamente dirigendo verso il piccolo schermo e ha condiviso alcuni intriganti aggiornamenti sui piani dello studio per l’eroe spaziale o sarebbe meglio dire gli eroi? Parlando al podcast di Phase Zero, Winderbaum ha descritto laun “incredibile operacon un grande cast di personaggi”, forse indicando che sia Richard Rider che Sam Alexander saranno presenti. Ha inoltre affermato che laavrà “sfumature” sia di Star Trek che di Battlestar Galactica.