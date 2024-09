Non è vero che gli italiani fanno più ferie degli altri europei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La domanda «Inda cosa?» di Sergio Marchionne, quando nell’agosto 2004 andò negli uffici di Fiat e non trovò nessuno, è rimasta emblematica nella critica alla tradizione tutta italiana di concentrare ledal lavoro nei mesi estivi. Il «se ne parla a settembre» sembra ormai un’abitudine acquisita, tra vacanze e chiusure aziendali, in una sorta di siesta nazionale agostana. Eppure, come mostra una analisi pubblicata su Lavoce.info dall’economista Francesco Armillei, in Italia «anche di fronte alla grande rilevanza nell’immaginario collettivo delle “”, specialmente quelle estive, non sembra esserci una precisa quantificazione dal punto di vista statistico dell’entità del fenomeno». E a guardare i dati Istat sulle forze lavoro, viene fuori che in realtà i lavoratorinon vanno così tanto in vacanza come vorrebbe il luogo comune.