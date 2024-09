Lite e sparatoria tra capi ultras dell' Inter | un morto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unaper questioni di affari con il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti. Da approfondire dove e come maturato, ma certamente con protagonisti due volti noti'ambientea Curva Nord di San Siro, occupata dalla tifoseria. e' accaduto nella mattinata di mercoledì 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio nei pressia palestra Testudo, luogo abitualmente frequentato danerazzurri. Secondo le prime ricostruzioni Andrea Beretta, 49 anni, leadera Curva Nord e da sempre vicino a Boiocchi, ucciso nell'ottobre del 2022 nel corso di un'esecuzione in piena regola sotto la sua abitazione, avrebbe accoltellato a morte Antonio Bellocco, 36 anni, noto alle forze'ordine perché già condannato per mafia e facente parte di una potente famiglia di ‘ndrangheta con origini a Rosarno.