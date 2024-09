Legambiente | boom reati ambientali coste

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 15.20 Il Rapporto Mare Nostrum dievidenzia un record disulleitaliane,nel 2023.Sono stati il 29,7% in più (22.956) sul 2022. La media è di 8,4 illeciti per km di costa, uno ogni 119 metri. Primi tra i,quelli legati al ciclo illegale del cemento: oltre il 50% in Campania, Sicilia,Puglia e Calabria. Il rapporto viene presentato alla vigilia dell'anniversario dell'assassinio di Angelo Vassallo,il sindaco di Pollica impegnato nella tutela del mare.