Kendall Jenner | un maschiaccio per Calvin Klein

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A pochi giorni dalla release delle immagini con Jeremy Allen White, nella nuova campagna autunnale diabbraccia il suo lato più androgino, incarnando alla perfezione il trend mannish che dominerà le passerelle della stagione autunno inverno 2024 2025. La campagna, diretta da Mert Alas, vedeesplorare un inedito look che unisce eleganza e audacia, giocando con capi che sfidano le tradizionali convenzioni di genere. Abiti in pelle, blazer oversize e pantaloni sartoriali si fondono con elementi femminili come il pizzo, creando un contrasto che esprime una nuova forma di sensualità urbana. Oltre che rivelare il lato più maschile e androgino della top model e celebrity.