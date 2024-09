Juan Izquierdo morto in campo la rivelazione della madre | Aveva un virus Lo stress e i ritmi della gara hanno generato l’aritmia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “impiegato almeno 20 minuti per provare a rianimarlo ma era già irreversibile. I medici cispiegato che ilsi era depositato nel cuore. Poi, con lopartita e il ritmo elevato si è generata l’aa. Ce loconfermato i cardiologi e i neurologi”. Emergono nuovi dettagli sul decesso diManuel, difensore del Nacional Montevideo,a 27 anni il 27 agosto per un arresto cardiorespiratorio accusato indurante gli ottavi di finale di Copa Libertadores che la sua squadra stava disputando contro i brasiliani del San Paolo. Il difensore, dopo essere collassato durante la partita, era stato ricoverato in terapia intensiva, dove poi è. Ma secondo laSandra, che ha parlato a Sport 890, “Non èsuccessivamente all’arrivo in ospedale è arrivato giàall’ospedale Albert Einstein”.